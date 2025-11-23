«Вывалился, да и вывалился»: Герман-младший хотел защитить Диброва после видео «с пенисом», но сделал хуже
Герман-младший объяснил конфуз Диброва с ширинкой «старением и одиночеством»
Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева
Российски режиссёр и сценарист Алексей Герман-младший поддержал телеведущего Дмитрия Диброва, попавшего в неловкую ситуацию с расстёгнутой ширинкой. Конфуз оказался настолько обсуждаемым, что режиссёр решил тоже высказаться в соцсети, но невольно лишь подлил масла в огонь, обронив фразу про «одиночество, старение и страхи» Диброва.
«Вывалился у одного известного телеведущего, да и вывалился, очевидно, что лучше было бы застегнуть, но увлёкся, забыл, всё бывает у мужчин на грани настигающего одиночества, старения, страхов, желания вернуть невозможное. Все мы люди», — написал Герман.
Он призвал «моралистов» перестать разглядывать содержимое чужих штанов и оценивать «размер, упругость и форму». По словам Германа-младшего, единственный вывод, напрашивающийся из слитого в Сеть интимного видео с Дибровым, — это то, что следует всегда проверять свою ширинку.
Напомним, недавно вокруг телеведущего Дмитрия Диброва разгорелся скандал: он появился на публике с расстёгнутой ширинкой. Депутат Госдумы Виталий Милонов в связи с этим призвал к увольнению Диброва с федеральных каналов. Ситуацию также прокомментировал сексолог, который напомнил о прошлых привычках артиста, в частности, о его вилле, оборудованной БДСМ-качелями. Само видео было снято ещё летом. Актёр Оскар Кучера выступил в защиту телеведущего. Он назвал «уродами» тех, кто выложил ролик в Сеть, а также объяснил ситуацию тяжёлым разводом Диброва с изменившей ему женой.
