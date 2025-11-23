Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 16:16

«Вывалился, да и вывалился»: Герман-младший хотел защитить Диброва после видео «с пенисом», но сделал хуже

Герман-младший объяснил конфуз Диброва с ширинкой «старением и одиночеством»

Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева

Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева

Российски режиссёр и сценарист Алексей Герман-младший поддержал телеведущего Дмитрия Диброва, попавшего в неловкую ситуацию с расстёгнутой ширинкой. Конфуз оказался настолько обсуждаемым, что режиссёр решил тоже высказаться в соцсети, но невольно лишь подлил масла в огонь, обронив фразу про «одиночество, старение и страхи» Диброва.

«Вывалился у одного известного телеведущего, да и вывалился, очевидно, что лучше было бы застегнуть, но увлёкся, забыл, всё бывает у мужчин на грани настигающего одиночества, старения, страхов, желания вернуть невозможное. Все мы люди», — написал Герман.

Он призвал «моралистов» перестать разглядывать содержимое чужих штанов и оценивать «размер, упругость и форму». По словам Германа-младшего, единственный вывод, напрашивающийся из слитого в Сеть интимного видео с Дибровым, — это то, что следует всегда проверять свою ширинку.

Дмитрий Дибров спрятался на Бали после слитого постыдного видео
Дмитрий Дибров спрятался на Бали после слитого постыдного видео

Напомним, недавно вокруг телеведущего Дмитрия Диброва разгорелся скандал: он появился на публике с расстёгнутой ширинкой. Депутат Госдумы Виталий Милонов в связи с этим призвал к увольнению Диброва с федеральных каналов. Ситуацию также прокомментировал сексолог, который напомнил о прошлых привычках артиста, в частности, о его вилле, оборудованной БДСМ-качелями. Само видео было снято ещё летом. Актёр Оскар Кучера выступил в защиту телеведущего. Он назвал «уродами» тех, кто выложил ролик в Сеть, а также объяснил ситуацию тяжёлым разводом Диброва с изменившей ему женой.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дмитрий Дибров
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar