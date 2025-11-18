Кушанашвили назвал Диброва старым и никому не нужным человеком из-за постыдного видео

Журналист Отар Кушанашвили в новом выпуске своего шоу « Каково?!» резко раскритиковал телеведущего Дмитрия Диброва, попавшего в скандал из-за видео с расстёгнутой ширинкой. Кушанашвили, не стесняясь в выражениях, осудил поведение артиста в контексте семейного положения.

«Он старый человек. Позволять так себе появляться на людях — это не уважать ни себя, ни своих сыновей. Он одинокий. Он не может понять, почему его бросила Полина. Я вижу одинокого, никому не нужного человека. Даже, похоже, самому себе. Надеюсь, всё обойдётся», — заявил Отар.