Кушанашвили назвал Диброва старым и никому не нужным человеком из-за постыдного видео
Отар Кушанашвили, Дмитрий Дибров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ otar.kushanashvili,1dbrov
Журналист Отар Кушанашвили в новом выпуске своего шоу «Каково?!» резко раскритиковал телеведущего Дмитрия Диброва, попавшего в скандал из-за видео с расстёгнутой ширинкой. Кушанашвили, не стесняясь в выражениях, осудил поведение артиста в контексте семейного положения.
«Он старый человек. Позволять так себе появляться на людях — это не уважать ни себя, ни своих сыновей. Он одинокий. Он не может понять, почему его бросила Полина. Я вижу одинокого, никому не нужного человека. Даже, похоже, самому себе. Надеюсь, всё обойдётся», — заявил Отар.
Напомним, что недавно вокруг телеведущего Дмитрия Диброва разгорелся скандал: он появился на публике с расстёгнутой ширинкой, демонстрируя интимную часть тела. Депутат Госдумы Виталий Милонов в связи с этим призвал к увольнению Диброва с федеральных каналов. Ситуацию также прокомментировал сексолог, который напомнил о прошлых привычках артиста, в частности, о его вилле, оборудованной БДСМ-качелями.
