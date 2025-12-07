Путин в Индии
7 декабря, 14:49

Дмитрий и Полина Дибровы сели за один стол после всех скандалов ради сына

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Телеведущий Дмитрий Дибров и его бывшая жена Полина вновь продемонстрировали, что сохраняют тёплые отношения после расставания. Поводом стала встреча на двенадцатом дне рождения их среднего сына Фёдора, фото и видео с которой Полина опубликовала в своём телеграм-канале.

Дибров на дне рождении сына Фёдора Видео © Telegram / ПОЛИНА ДИБРОВА

Вся семья собралась за праздничным столом, а Дмитрий произнёс трогательный тост, отметив, что они с Полиной были первыми, кто увидел Фёдора, и поднял бокал за наследника. Эта встреча стала ещё одним доказательством того, что бывшие супруги ставят интересы детей выше личных разногласий и умеют поддерживать дружеское общение.

История Дибровых показывает, что цивилизованные и уважительные отношения после развода — возможны, особенно когда в центре внимания оказываются общие дети.

Засветивший голый пенис Дибров жёстко прошёлся по фанатам жёлтых новостей, упомянув Достоевского

Ранее знакомые Дмитрия Диброва рассказали, что 66-летний телеведущий закрутил роман с многодетной вдовой, которая младше его. Затем СМИ выяснили, что речь шла о хорошей приятельнице его экс-супруги. Шоумен уже был знаком с ней ещё до развода.

