30 ноября, 11:44

Засветивший голый пенис Дибров жёстко прошёлся по фанатам жёлтых новостей, упомянув Достоевского

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что интерес к сплетням характерен для малообразованной аудитории. Своё мнение он высказал корреспонденту Пятого канала.

Дибров жёстко прошёлся по фанатам жёлтых новостей. Видео © Пятый канал

«Все, кто читает сплетни, не хотели бы читать Достоевского, а Дибров всем своим видом показывает, что с тобой будет если всего Достоевского знать наизусть», — сказал Дибров.

Телеведущий резюмировал, что читателей обычно привлекают материалы, не требующие интеллектуальных усилий.

Продюсер раскрыл, чем так приглянулась Диброву подруга его бывшей жены
Напомним, недавно вокруг телеведущего Дмитрия Диброва разгорелся скандал: он появился на публике с расстёгнутой ширинкой. Депутат Госдумы Виталий Милонов в связи с этим призвал к его увольнению с федеральных каналов. Ситуацию также прокомментировал сексолог, который напомнил о прошлых привычках артиста, в частности, о его вилле, оборудованной БДСМ-качелями. Встав на защиту телеведущего, актёр Оскар Кучера резко осудил публикацию данного видео, снятого ещё летом. Он назвал инициаторов его распространения «уродами», пояснив, что Дибров в тот момент тяжело переживал развод из-за измены супруги.

