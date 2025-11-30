Засветивший голый пенис Дибров жёстко прошёлся по фанатам жёлтых новостей, упомянув Достоевского

Телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что интерес к сплетням характерен для малообразованной аудитории. Своё мнение он высказал корреспонденту Пятого канала.

Дибров жёстко прошёлся по фанатам жёлтых новостей. Видео © Пятый канал

«Все, кто читает сплетни, не хотели бы читать Достоевского, а Дибров всем своим видом показывает, что с тобой будет если всего Достоевского знать наизусть», — сказал Дибров.

Телеведущий резюмировал, что читателей обычно привлекают материалы, не требующие интеллектуальных усилий.

Напомним, недавно вокруг телеведущего Дмитрия Диброва разгорелся скандал: он появился на публике с расстёгнутой ширинкой. Депутат Госдумы Виталий Милонов в связи с этим призвал к его увольнению с федеральных каналов. Ситуацию также прокомментировал сексолог, который напомнил о прошлых привычках артиста, в частности, о его вилле, оборудованной БДСМ-качелями. Встав на защиту телеведущего, актёр Оскар Кучера резко осудил публикацию данного видео, снятого ещё летом. Он назвал инициаторов его распространения «уродами», пояснив, что Дибров в тот момент тяжело переживал развод из-за измены супруги.