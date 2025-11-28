Продюсер раскрыл, чем так приглянулась Диброву подруга его бывшей жены

После развода с женой Полиной у телеведущего Дмитрия Диброва начались романтические отношения с подругой бывшей жены — нутрициологом Екатериной Гусевой. Подробности нового союза шоумена порталу «Страсти» раскрыл продюсер Павел Рудченко.

По словам продюсера, Екатерина уделяет Диброву повышенное внимание, что стало ключевым фактором в их сближении. При этом Рудченко допустил, что такие отношения действительно могут перерасти во что-то серьёзное, ведь Гусева хорошо знает, как построить семью.

«Скорее всего, Дмитрию интересны сейчас новые отношения. Он действительно обращает пристальное внимание на своё здоровье, и в связи с этим как раз-таки вот подогревается интерес к данной персоне, то есть к Екатерине. Ему нужны такие отношения, где, скажем так, вторая половинка будет обращать особо пристальное внимание на Дмитрия, будет холить и лелеять его», — сказал собеседник.

Гусева не только следит за здоровьем артиста, но и «подпитывает его самолюбие», что особенно важно для Диброва в текущий период жизни, заявил продюсер.

Ранее знакомые Дмитрия Диброва рассказали, что 66-летний телеведущий закрутил роман с многодетной вдовой, которая младше его. Затем СМИ выяснили, что речь шла о хорошей приятельнице его экс-супруги. Шоумен уже был знаком с ней ещё до развода.