Элегантно отомстил: Стало известно имя новой возлюбленной Дмитрия Диброва
Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
66-летний Дмитрий Дибров, недавно ставший холостяком, начал новый роман с известным нутрициологом Катей Гусевой. По информации издания StarHit, женщина является хорошей знакомой экс-супруги телеведущего и была знакома с ним ещё до начала их отношений.
Дмитрий и Катя начали встречаться около двух месяцев назад, хотя знакомы они уже несколько лет. Гусева состояла в клубе бывшей жены Полины Дибровой, и именно она познакомила пару. На данный момент Гусева активно работает как коуч, проводит марафоны в интернете и управляет брендом здорового питания, включая кафе.
Как рассказывают близкие друзья Диброва, новая возлюбленная помогла ему похудеть, составив специальный рацион питания, благодаря чему телеведущий теперь в отличной форме. У Кати есть трое детей: 13-летняя Валентина, 9-летний Георгий и 4-летняя Ксюша.
Ранее Дмитрий Дибров оказался в эпицентре громкого скандала, когда человек, похожий на него, разгуливал по улице с предметом, похожим на пенис. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что Диброва нужно уволить с федеральных каналов. В комментарии для Life.ru эскортница Полина Vogue подтвердила появление Диброва с торчащим из ширинки пенисом. На фоне конфуза гонорар Диброва вырос до 5 млн рублей. Позже артист прокомментировал свою выходку.
