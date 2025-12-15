В московском офисе ВКонтакте прошла встреча с актёрами фильма «Буратино»

Пользователи ВКонтакте получили возможность пообщаться с создателями и актёрами нового фильма «Буратино» на специальной предпремьерной встрече в московском офисе VK. Артисты поделились эксклюзивными материалами и рассказами о съёмочном процессе.











Актёры, включая Фёдора Бондарчука, Виталию Корниенко и Александра Яценко, рассказали о применении компьютерных технологий для создания главного героя и о строительстве итальянского городка в Кинопарке «Москино» специально для съёмок. Отдельное внимание было уделено песням Игоря Волошина, над которыми работал Алексей Рыбников, автор саундтрека к советскому фильму 1975 года.

Фёдор Бондарчук, исполнивший роль Карабаса, охарактеризовал своего персонажа как «утрированный собирательный образ современного продюсера» и подчеркнул разницу между собой и Карабасом.

«Карабас — директор театра и посредственный режиссёр. Этот комплекс в нём постоянно бурлит и время от времени даёт о себе знать. В целом Карабаса можно назвать утрированным собирательным образом современного продюсера. Но самое страшное в нём — то, что он нереализованный актёр. Его грубость не имеет отношения ко мне: я артистов люблю и всегда выделяю. Для меня артисты на площадке — самые важные люди», — сказал актёр.

Виталия Корниенко, сыгравшая Буратино, отметила масштаб проекта и внимание к деталям при создании декораций. Марк Эйдельштейн, исполнивший роль Артемона, обратился к зрителям по видеосвязи, назвав «Буратино» особенной и «здоровской» сказкой для всех возрастов.

ВКонтакте подготовила для пользователей ряд активностей, включая лимитированную коллекцию в VK Store, геймифицированное мини-приложение и сотрудничество с Центральным Детским Магазином, где создана сказочная улица «Буратино». Премьера фильма назначена на 1 января.

Ранее был представлен трейлер нового фильма «Буратино», в котором снялись известные российские актёры. Создатели постарались сохранить традиции и сделать кино о деревянном смекалистом мальчике в классическом ключе, без серьёзных отступлений от сюжетной линии. При этом лента насыщена спецэффектами, что должно придать событиям на экране большей сказочности и создать ауру волшебства, до которого буквально можно дотронуться рукой.