Перед Новым годом тысячи москвичей попали в список невыездных из-за долгов

Почти 375 тысяч жителей Москвы не смогут выехать за границу из-за задолженностей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«На 1 декабря 2025 года в рамках почти 375 тыс. исполнительных производств действуют ограничения на выезд», — заявил главный судебный пристав Москвы Николай Коновалов.

В ведомстве напоминают, что ограничение снимается только после полной оплаты долга. Процедура снятия включает несколько этапов и требует взаимодействия между ведомствами. В связи с этим московские приставы настоятельно советуют гражданам проверять информацию о наличии задолженностей заранее:

«При планировании поездок за границу необходимо заранее убедиться в отсутствии задолженности, чтобы освободить себя от лишних хлопот в предновогоднее время», — говорится в сообщении.

Получить информацию о долгах можно на сайте ФССП или портале Госуслуг.

Ранее Life.ru писал, при каких условиях россиян не выпустят за границу. Общие правила для запрета на выезд требуют, чтобы долговые обязательства превысили 30 тысяч рублей. Это касается неуплаты кредитов, штрафов, коммунальных услуг и налогов. Также существуют исключения, когда долги от 10 тысяч рублей могут стать причиной запрета, например, при неисполнении алиментных обязательств или требований о возмещении вреда здоровью. Помимо материальных долгов, ограничить выезд могут и неисполненные решения неимущественного характера.