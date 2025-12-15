Инженер из Китая лишился работы из-за слишком частых визитов в туалет

Инженера в Китае уволили за чрезмерно частые и длительные перерывы на посещение туалета. Об этом сообщает South China Morning Post. Инцидент произошёл весной 2024 года. С апреля по май инженер по фамилии Ли, работавший в технической компании, 14 раз надолго покидал рабочее место для посещения туалета. Самый продолжительный перерыв занял около четырёх часов. Работодатель расценил такие отсутствия как нарушение трудовой дисциплины и расторг контракт.

После увольнения Ли подал иск, настаивая на незаконности решения компании. Он указал, что страдает заболеванием, требующим частых перерывов, и представил медицинские справки, рецепты и данные о перенесённых операциях. Суд установил, что работодатель не получал своевременных уведомлений о состоянии здоровья сотрудника. Суд также отметил, что фактическое время отсутствия инженера значительно превышало его физиологические потребности. Кроме того, должность Ли предполагала постоянную доступность для рабочих запросов. Отсутствие на рабочем месте без предупреждения сочли нарушением условий контракта.

После двух судебных разбирательств стороны пришли к мировому соглашению. Компания согласилась выплатить Ли компенсацию в размере 4200 долларов. При расчёте суммы учли его длительный стаж и сложности, с которыми он столкнулся после увольнения.

Ранее в России был зафиксирован первый случай увольнения сотрудницы из-за розыгрыша, созданного с помощью искусственного интеллекта. Инцидент произошёл в московской маркетинговой компании. Молодая сотрудница сгенерировала с помощью нейросети изображение якобы пришедших в офис сотрудников налоговой службы. Картинку отправили в рабочий чат, после чего руководство восприняло её как реальную ситуацию. Позднее, несмотря на объяснения, работодатель принял решение о расторжении трудового договора.