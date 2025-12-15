Юрист объяснил, за какую шутку или пранк могут уволить с работы

Уволить сотрудника за неудачную шутку или пранк возможно, если такие действия нарушают внутренние правила компании. Об этом заявил юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

Юрист прокомментировал первый в России случай увольнения из-за пранка с ИИ: сотрудница отправила в рабочий чат сгенерированное фото с подписью о внезапной проверке налоговой. После признания её уволили. Кофанов пояснил, что нарушение локальных актов может считаться дисциплинарным проступком.

«Ещё руководство может прописать, что сотрудники во время рабочего времени должны заниматься только делами, непосредственно связанными с их трудовыми обязанностями, а общий чат использовать лишь для обмена нужной информацией. Нарушение этих правил также будет поводом», — добавил эксперт в разговоре с «Москвой 24».

Он подчеркнул, что уволенный за шутку работник может оспорить решение через Госинспекцию труда или суд, особенно если не было предварительных взысканий. Ключевым моментом является наличие чётких локальных норм, запрещающих определённое поведение.

Ранее за оскорбительную шутку на профессиональном хакатоне был уволен руководитель отдела искусственного интеллекта компании Cline Ник Паш. Под фотографией мероприятия, где присутствовало много выходцев из Индии, он опубликовал комментарий «Представьте этот запах», который был воспринят как расистский выпад.