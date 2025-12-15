Депутата из Тольятти выведут из политсовета ЕР после видео о родах в Чили

Самарское региональное отделение партии «Единая Россия» решило вывести депутата думы Тольятти Александра Дорожкина из местного политсовета. Решение связано с видеозаписью, опубликованной в соцсетях его супругой, где речь шла о родах в Чили. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

В партии сообщили, что после появления ролика была начата служебная проверка. В официальном комментарии подчёркивается: право на частную жизнь не оспаривается, однако публичная демонстрация подобных обстоятельств сочтена недопустимой, поскольку вызвала широкий общественный отклик.

«В настоящее время Самарским региональным отделением проводятся консультации с Комиссией партии «Единая Россия» по этике в связи со сложившейся ситуацией, идут внутренние проверки. Местному отделению Партии г.о. Тольятти даны рекомендации вывести А.Дорожкина из состава местного политсовета. О результатах будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Напомним, жена Дорожкина Любовь Марченко родила ребёнка в Чили ради его возможности безвизовых путешествий в будущем. Марченко указала, что ключевым мотивом стало стремление обеспечить новорождённого «сильным» паспортом, дающим право безвизового посещения свыше 160 государств. Она добавила, что её муж неожиданно преподнёс ей сюрприз, организовав перелёт в первом классе, стоимость которого может достигать суммы от нескольких сотен тысяч до миллиона рублей.