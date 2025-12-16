Жена Петросяна посетила рождественский праздник в Доме Пашкова вместе с детьми

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова посвятила выходные семейному досугу и посетила рождественский праздник в Доме Пашкова вместе с детьми. На мероприятие она пришла с пятилетним сыном Ваганом и двухлетней дочерью Матильдой. Фотографии она опубликовала в своём личном блоге.

Событие было стилизовано под рождественские торжества дореволюционной эпохи. Гостям предложили формат, отсылающий к традициям начала прошлого века, с акцентом на атмосферу и культурные детали того времени. Для публичного выхода Брухунова выбрала наряд в мягких розовых тонах. Матильда появилась на празднике в лёгком платье, перекликавшемся по цвету с костюмом матери.

Ранее Брухунова поделилась в соцсетях домашним фото Евгения Петросяна с их пятилетним сыном Ваганом. На снимке мальчик тянется к отцу. Напомним, 80-летний юморист состоит в браке со своей помощницей, которая моложе его на 44 года. Пара воспитывает двоих детей: пятилетнего Вагана и двухлетнюю дочь Матильду.