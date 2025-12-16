Прямая линия 2025
15 декабря, 21:24

Трамп заявил о разговоре с Путиным и его настрое завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил о недавнем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и оценил его позицию по украинскому конфликту. Об этом республиканец рассказал журналистам в Белом доме.

«Я, на самом деле, считаю, что президент Путин хочет, чтобы это закончилось», — заявил американскиц лидер.

Глава Белого дома сообщил, что недавно общался с Владимиром Путиным напрямую. Он подтвердил сам факт контакта, не раскрывая деталей разговора и его содержания. Заявление прозвучало во время общения с прессой после публичного мероприятия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что урегулирование конфликта на Украине стало ближе, чем когда-либо ранее. Он отмечал, что переговорный процесс развивается, однако призывал не делать преждевременных выводов. По словам американского лидера, он провёл длительные разговоры с Владимиром Зеленским, а также с руководителями ряда европейских государств и НАТО. Эти контакты Трамп охарактеризовал как продолжительные и конструктивные. При этом он подчёркивал, что оптимистичные оценки звучат уже давно, и ключевым остаётся практический результат.

Антон Голыбин
