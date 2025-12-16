Трамп назвал переговоры с лидерами ЕС по Украине «очень хорошими»

Президент США Дональд Трамп заявил о проведении плодотворных переговоров с европейскими лидерами, посвящённых поиску путей урегулирования на Украине. Об этом республиканец сообщил во время пресс-конференции в Белом доме.

Американский лидер отметил, что провёл очень продолжительные и, по его оценке, хорошие консультации с руководителями ряда ключевых стран и организаций, включая Германию, Италию, Францию, Великобританию, а также с генеральным секретарём НАТО.

«У нас был очень хороший разговор час назад с европейскими лидерами, многие из которых были посвящены войне между Россией и Украиной», — заявил Трамп.