В Мексике потерпел крушение самолёт Cessna Citation III, 10 человек погибли

В Мексике потерпел крушение частный самолёт Cessna Citation III. Авария произошла при заходе на посадку в международном аэропорту Толуки имени Адольфо Лопеса Матеоса. После удара последовали взрыв и пожар, полностью уничтожившие воздушное судно, сообщает Diario de Morelos.

На борту находились десять человек — командир экипажа, второй пилот и восемь пассажиров. Все они погибли. Сообщений о пострадавших на земле не поступало, однако самолёт упал в промышленной зоне, где были повреждены объекты инфраструктуры. Согласно записям радиопереговоров, за несколько секунд до катастрофы экипаж сообщил диспетчерам о попытке ухода на второй круг. Связь прервалась почти сразу после этого сообщения.

В ликвидации последствий участвовали пожарные подразделения нескольких муниципалитетов, медицинские службы и гражданская оборона. Открытое горение было устранено примерно через час, после чего начались работы по извлечению тел и осмотру обломков.

Расследование катастрофы проводят Министерство связи и транспорта Мексики и Главное управление гражданской авиации. Специалисты анализируют данные бортовых самописцев, переговоры с диспетчерской службой и техническое состояние самолёта. Официальные причины происшествия пока не названы.

Самолёт эксплуатировался компанией Star Air Services и ранее выполнял рейсы между Толукой и Акапулько без каких-либо инцидентов. Губернатор региона Дельфина Гомес выразила соболезнования семьям погибших и заявила о контроле расследования со стороны властей.

Ранее недалеко от Венесуэлы самолёт американской авиакомпании JetBlue, следующий рейсом Кюрасао — Нью-Йорк, едва не столкнулся с самолётом-заправщиком ВВС США. Инцидент произошёл на фоне активизации операций США по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Карибском бассейне и усиления давления на правительство Венесуэлы. Представитель JetBlue Дерек Домбровски заявил, что компания уведомила федеральные органы и будет участвовать в расследовании