Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 22:04

В Мексике потерпел крушение самолёт Cessna Citation III, 10 человек погибли

В Мексике потерпел крушение частный самолёт Cessna Citation III. Авария произошла при заходе на посадку в международном аэропорту Толуки имени Адольфо Лопеса Матеоса. После удара последовали взрыв и пожар, полностью уничтожившие воздушное судно, сообщает Diario de Morelos.

Последствия крушения самолёта. Видео © X / Ricardo García / LupitaJuarez / Luis Carlos Hernández

На борту находились десять человек — командир экипажа, второй пилот и восемь пассажиров. Все они погибли. Сообщений о пострадавших на земле не поступало, однако самолёт упал в промышленной зоне, где были повреждены объекты инфраструктуры. Согласно записям радиопереговоров, за несколько секунд до катастрофы экипаж сообщил диспетчерам о попытке ухода на второй круг. Связь прервалась почти сразу после этого сообщения.

В ликвидации последствий участвовали пожарные подразделения нескольких муниципалитетов, медицинские службы и гражданская оборона. Открытое горение было устранено примерно через час, после чего начались работы по извлечению тел и осмотру обломков.

Расследование катастрофы проводят Министерство связи и транспорта Мексики и Главное управление гражданской авиации. Специалисты анализируют данные бортовых самописцев, переговоры с диспетчерской службой и техническое состояние самолёта. Официальные причины происшествия пока не названы.

Самолёт эксплуатировался компанией Star Air Services и ранее выполнял рейсы между Толукой и Акапулько без каких-либо инцидентов. Губернатор региона Дельфина Гомес выразила соболезнования семьям погибших и заявила о контроле расследования со стороны властей.

Бортпроводника арестовали после того, как он похлопал по плечу коллегу
Бортпроводника арестовали после того, как он похлопал по плечу коллегу

Ранее недалеко от Венесуэлы самолёт американской авиакомпании JetBlue, следующий рейсом Кюрасао — Нью-Йорк, едва не столкнулся с самолётом-заправщиком ВВС США. Инцидент произошёл на фоне активизации операций США по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Карибском бассейне и усиления давления на правительство Венесуэлы. Представитель JetBlue Дерек Домбровски заявил, что компания уведомила федеральные органы и будет участвовать в расследовании

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © X / LupitaJuarez

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Мексика
  • Авиакатастрофы
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar