15 декабря, 22:09

Пенсии 38 миллионов россиян увеличат на 7,6% с января 2026 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixels Hunter

Около 38 миллионов российских пенсионеров в наступающем году начнут получать страховые пенсии, проиндексированные на 7,6%. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин в интервью «Парламентской газете».

«Стоимость одного пенсионного коэффициента достигнет 156 рублей 76 копеек, а фиксированная выплата составит 9584 рубля 69 копеек. Средняя страховая пенсия по старости, по оценке Правительства, вырастет до 27 тысяч рублей в месяц», — подвёл итог чиновник.

Парламентарий подчеркнул, что перерасчёт произойдёт автоматически, и обращаться для этого в Социальный фонд не потребуется. Некоторым пенсионерам повышение будет начислено досрочно — за январь деньги поступят уже в декабре текущего года.

Ранее Life.ru писал, что с декабря пенсии некоторых пожилых граждан России поднимутся за счёт удвоенной фиксированной выплаты. Это коснётся тех, кому в ноябре исполнилось 80 лет. Помимо этого, часть пенсионеров получит выплаты дважды в декабре 2025 года. Первая сумма придёт в начале месяца, вторая — в конце. Такая мера связана с праздничными днями: с 31 декабря по 11 января банки и отделения Соцфонда не работают, и правительство заранее перечисляет январские выплаты, чтобы избежать задержек.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Виталий Приходько
  • Новости
  • Пенсии
  • Госдума
  • Общество
