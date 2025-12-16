В России хотят закрепить приоритет электронных знаков на дорогах

Правительство готовит изменения в правила дорожного движения с приоритетом электронных знаков и новыми требованиями для грузовиков в России. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с поручениями комиссии по безопасности движения. В документах указано, что электронные табло будут иметь «приоритет перед стационарными дорожными знаками».

Правительственная комиссия по безопасности движения утвердила перечень поручений профильным ведомствам. Минтрансу, Росавтодору и МВД поручили подготовить пакет поправок в ПДД. Изменения обяжут водителей выполнять требования электронных дорожных знаков и табло отображения информации, которые сегодня чаще всего используют для временных ограничений скорости.

Сейчас правила прямо не обязывают следовать указаниям электронных табло. По этой причине камеры фиксации нарушений не синхронизированы с такими знаками, а штрафы за превышение указанных на них значений не выносятся. После внесения поправок данные табло получат приоритет над обычными знаками, установленными у обочины. Кроме того, Минтрансу поручили разработать единые принципы установления скоростных режимов на автодорогах. Власти планируют избежать необоснованного снижения лимитов, поскольку сейчас решения о скоростных ограничениях регионы и владельцы трасс принимают самостоятельно.

Отдельное внимание уделили вопросу движения грузового транспорта. Ведомствам поручили оценить целесообразность закрепления минимальной дистанции между грузовиками на двухполосных дорогах. Поводом стали аварии при обгоне, когда легковые автомобили не успевают вернуться в свою полосу и сталкиваются со встречным транспортом. Конкретные параметры дистанции между грузовиками и способы фиксации нарушений пока не определены. Власти также прорабатывают долгосрочные планы по разделению транспортных потоков и обустройству дополнительных полос движения на федеральных трассах до 2036 года.

Ранее страховое сообщество выступило с инициативой уведомлять водителей без полиса ОСАГО о нарушении через специальные предупреждения. Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев предложил направлять такие уведомления вместе со штрафами за нарушения ПДД. По его словам, технические возможности для выявления отсутствия ОСАГО через камеры уже существуют. При этом он отмечал, что около 10% автовладельцев продолжают ездить без обязательного полиса. Инициативу предлагали запустить в тестовом режиме без применения штрафных санкций.