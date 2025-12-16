Прямая линия 2025
15 декабря, 23:03

В Бразилии копия Статуи Свободы упала из-за сильного ветра

Обложка © X / Blog do Noblat

В бразильском городе Гуаиба копия Статуи Свободы упала из-за штормового ветра. Об этом стало известно из публикаций очевидцев в Сети.

Падение Статуи Свободы. Видео © X / TRIDENT

На видео видно, как монумент опрокидывается на парковку лицевой стороной. В результате удара отделились голова и рука статуи. По предварительной информации, пострадавших нет.

Это не первый случай, когда в Бразилии страдают Статуи Свободы у магазинов Havan. В сентябре монумент был полностью уничтожен после поджога двумя мужчинами, которые использовали горючую жидкость. Пожарные прибыли на место и локализовали огонь, однако памятник не удалось спасти.

«Это кощунство»: Памятник семье солдата СВО поверг жителей Урала в шок

А ранее в Калькутте индийские болельщики устроили погром на стадионе после того, как форвард «Интер Майами» Лионель Месси вышел на поле всего на 20 минут во время открытия памятника самому себе. Он прибыл в Индию для открытия 20-метрового памятника, изображающего его с кубком мира по футболу. Вместе с Месси на презентации присутствовали его партнёры по команде Луис Суарес и Родриго Де Пауль.

