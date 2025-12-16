В Бразилии копия Статуи Свободы упала из-за сильного ветра

В бразильском городе Гуаиба копия Статуи Свободы упала из-за штормового ветра. Об этом стало известно из публикаций очевидцев в Сети.

Падение Статуи Свободы. Видео © X / TRIDENT

На видео видно, как монумент опрокидывается на парковку лицевой стороной. В результате удара отделились голова и рука статуи. По предварительной информации, пострадавших нет.

Это не первый случай, когда в Бразилии страдают Статуи Свободы у магазинов Havan. В сентябре монумент был полностью уничтожен после поджога двумя мужчинами, которые использовали горючую жидкость. Пожарные прибыли на место и локализовали огонь, однако памятник не удалось спасти.

