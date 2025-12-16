Польша отказалась участвовать в возможной многонациональной военной миссии на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

«У Польши иная задача — защищать восточный фланг НАТО», — сказал Туск.

Заявление прозвучало после встречи лидеров европейских государств и главаря киевского режима Владимира Зеленского. Дональд Туск подтвердил, что Варшава не рассматривает направление своих военнослужащих в состав многонациональных сил. Премьер-министр пояснил, что приоритетом для страны остаётся обеспечение безопасности восточных рубежей Североатлантического альянса. По его словам, эта задача определяет участие Польши в общеевропейских инициативах в сфере обороны.

При этом Туск отметил, что Польша готова оказывать поддержку иного характера. Варшава намерена участвовать в обеспечении логистики в рамках возможных гарантий безопасности для Киева.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры заявили о планах включить создание многонациональных сил в систему гарантий безопасности для Украины. Об этом говорилось в совместном заявлении по итогам переговоров в Берлине. Документ подписали руководители Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Швеции, а также премьер-министр Великобритании и главы институтов ЕС. Участники обсуждений указали, что такие силы могут появиться в рамках «Коалиции желающих» при поддержке США. В заявлении также подчёркивалось, что перечень стран-участников остаётся открытым.