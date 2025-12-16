У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщили в пресс-службе камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.

Эпицентр находился на глубине 74,7 км, в 227 км от Петропавловска-Камчатского по координатам 51,7006°N и 161,0912°E. По предварительной оценке, интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском составила 3 балла.

А ранее Life.ru писал, что землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали 03:38 в Чёрном море на 44.53 градуса широты, 33.35 градуса долготы. Очаг залегал на глубине 10 км. Всего за ночь 14 декабря в Севастополе зарегистрировали восемь слабых землетрясений.