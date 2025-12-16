ЕС за последние 18 месяцев ввёл санкции против более 550 танкеров

Евросоюз за полтора года включил в санкционный список 557 судов «теневого флота», подозреваемых в транспортировке российской нефти. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

«ЕС определил теневой флот как ключевой узел для дальнейшего ограничения доходов России от морского экспорта нефти. За последние 18 месяцев ЕС внёс в санкционный список более 550 судов, преимущественно нефтяных танкеров, которые не соответствуют стандартам страхования и безопасности. Этим судам запрещён доступ в порты и предоставление морских услуг, что серьёзно нарушает их нормальную деятельность. Рассматривается возможность внесения в санкционный список новых судов», — говорится в заявлении.

Сегодня Евросоюз расширил санкции, нацелив их на сеть посредников и операторов, поддерживающих деятельность «теневого флота». Под ограничения попали судовладельцы, брокеры и коммерческие организации, которые не обеспечивают надлежащий контроль за регистрацией судов в отдельных государствах-членах.

Напомним, Евросоюз расширил санкции против морских перевозок российской нефти, включив в чёрный список 40 танкеров так называемого «теневого флота». Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что новые ограничения касаются судов, которые, по версии ЕС, используются для обхода санкционного режима. Санкции будут вводиться в рабочем порядке.