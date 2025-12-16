Ассоциация юристов уведомила Верховный суд о серьёзной ошибке в деле Долиной

Международная ассоциация юристов и консультантов (МАЮК) представила Верховному суду России по гражданским делам экспертное заключение Amicus Curiae в деле о признании недействительным договор купли-продажи квартиры, которая принадлежит Ларисе Долиной. Об этом говорится в Telegram-канале ассоциации.

Решения судов нижестоящих инстанций аннулировали сделки и вернули недвижимость прежнему владельцу, при этом покупателю отказали в возврате уплаченных средств. Кассация подтвердила этот подход. В МАЮК отметили, что такие решения могут дестабилизировать рынок жилья и создавать неопределённость для участников сделок.

«Отказ в двусторонней реституции нарушает п. 2 ст. 167 ГК РФ и позицию ВС: при признании сделки недействительной каждая сторона возвращает полученное, а при невозможности — его стоимость; суд должен обеспечивать зеркальность последствий ex officio, если законом не предусмотрено исключений», — подчеркнули в МАЮК.

Юристы разъяснили, что передача права собственности на деньги при расчётах остаётся формальной операцией и не снимает с продавца обязанности вернуть покупателю уплаченные средства, даже если последующие убытки связаны с действиями третьих лиц. Претензии к злоумышленникам могут предъявляться отдельно, но не заменяют реституцию.

А ранее адвокат Полины Лурье раскрыла содержание возражений стороны Ларисы Долиной по делу о квартире в Верховном суде в Москве. Адвокат Долиной ссылается на публичные заявления певицы, в том числе сделанные в эфире федерального телеканала. Защита указала, что судебное решение не нарушает прав Лурье. Кроме того, адвокат Долиной, по словам защиты Лурье, поставила под сомнение добросовестность покупательницы.