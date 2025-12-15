В Сочи медсестра заявила о невменяемости, чтобы вернуть проданную квартиру

В Сочи рассматривается очередной судебный спор, связанный с так называемой «схемой Долиной». Как сообщает kp.ru, конфликт возник вокруг однокомнатной квартиры, проданной в июне 2024 года.

Сделка была оформлена через риелторское агентство. Покупательницей стала 51-летняя жительница Новокузнецка, стоимость квартиры составила 6,5 млн рублей. Однако после завершения расчетов прежняя владелица — медсестра — отказалась освобождать жилье и передавать ключи.

По словам продавца, она стала жертвой мошенников и заключила договор купли-продажи против своей воли. Женщина заявила о намерении обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной и пройти судебно-психиатрическую экспертизу.

Покупательница, считая себя законной собственницей, вскрыла дверь квартиры и обнаружила, что прежняя хозяйка продолжает проживать в жилье, а личные вещи не были вывезены. При этом новая владелица несет расходы по оплате коммунальных услуг.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Первое судебное заседание по делу состоялось 11 декабря. Следующее рассмотрение запланировано на более поздний срок.

Термин «схема Долиной» закрепился в СМИ после резонансного дела народной артистки России Ларисы Долиной. Суд признал недействительной сделку по продаже ее квартиры, указав, что артистка действовала под влиянием мошенников. В результате жилье вернули прежней собственнице, а покупатель остался без квартиры и без денег.

После этого в российских судах стали массово рассматриваться аналогичные иски: бывшие владельцы недвижимости заявляют, что продали жилье под давлением мошенников или в состоянии, не позволявшем осознавать последствия сделки. В ряде случаев суды удовлетворяют такие требования, применяя правило двойной реституции — квартира возвращается продавцу, а деньги должен вернуть он сам. Однако на практике покупатели нередко сталкиваются с затяжными спорами и финансовыми потерями.