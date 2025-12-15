Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

15 декабря, 12:03

Адвокат Долиной подала в Верховный суд возражения на жалобу Лурье по квартире

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Лариса Долина через своего представителя подала возражения на кассационную жалобу Полины Лурье, стало известно из картотеки Верховного суда. Предметом спора является право собственности на пятикомнатную квартиру в Хамовниках.
Адвокат певицы Мария Пухова подала возражения в Верховный суд 15 декабря. Эти документы были переданы в состав судей, специализирующихся на семейных делах.
Напомним, в результате мошеннических действий Лариса Долина была вынуждена продать свою квартиру, а 130 миллионов рублей от сделки были переведены на подставные счета. После судебных разбирательств Мосгорсуд сохранил за певицей право собственности на элитное жильё в Хамовниках, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье и отказав в удовлетворении её иска на 112 миллионов рублей. Впоследствии дело было направлено в Верховный суд, однако Долина взяла на себя обязательства по полному возврату суммы Лурье.

