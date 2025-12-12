Не чета Ротару: Шаляпин связал вечную нелюбовь россиян к Долиной с её «злым лицом»
Прохор Шаляпин заявил, что россияне «никогда не любили» Долину за «злое лицо»
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ shalyapin_official
Певец и шоумен Прохор Шаляпин решил, что легендарную исполнительницу Ларису Долину «никогда не любили» в России, поэтому, мол, на неё обрушилась критика после ситуации с продажей квартиры в Москве. Таким мнением любитель богатых пенсионерок поделился в интервью журналистке Алёне Жигаловой.
«Долину никогда особо не любили, а после квартиры — вообще. Это все понимают, она сама, наверное, тоже», — сказал он.
По словам Шаляпина, Народная артистка РФ уступает в «обаянии» Алле Пугачёвой и Софии Ротару, у певицы якобы вечно «злое лицо». В то же время шоумен считает, что не имеет права «кидать камень» в Долину, которой уже досталось от «народа». Он заверил, что «найдёт в себе силы» не опускаться до хейта.
Напомним, Ларису Долину летом прошлого года аферисты развели на 317 млн рублей. Её уговорили даже продать элитную квартиру в Хамовниках. Но Мосгорсуд аннулировал сделку и сохранил за ней право собственности. А вот покупательница недвижимости Полина Лурье осталась без жилья и денег. Позже Долина предложила вернуть ей 112 миллионов рублей, но частями. Она же хочет отсудить именно квартиру и обратилась с жалобой в Верховный суд. Долину подвергли хейту Никита Джигруда, певица Слава, блогерша Алёна Водонаева. Поклонники Долиной обвинили их в попытке попиариться на чужой беде. В поддержку певицы выступили Григорий Лепс и Иосиф Пригожин.
