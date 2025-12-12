Не чета Ротару: Шаляпин связал вечную нелюбовь россиян к Долиной с её «злым лицом»

Певец и шоумен Прохор Шаляпин решил, что легендарную исполнительницу Ларису Долину «никогда не любили» в России, поэтому, мол, на неё обрушилась критика после ситуации с продажей квартиры в Москве. Таким мнением любитель богатых пенсионерок поделился в интервью журналистке Алёне Жигаловой.

«Долину никогда особо не любили, а после квартиры — вообще. Это все понимают, она сама, наверное, тоже», — сказал он.

По словам Шаляпина, Народная артистка РФ уступает в «обаянии» Алле Пугачёвой и Софии Ротару, у певицы якобы вечно «злое лицо». В то же время шоумен считает, что не имеет права «кидать камень» в Долину, которой уже досталось от «народа». Он заверил, что «найдёт в себе силы» не опускаться до хейта.