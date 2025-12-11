Долина расплакалась на своём первом выступлении после суда из-за квартиры

Лариса Долина расплакалась во время своего первого сольного концерта после публичного заявления о судебной тяжбе из-за квартиры. Выступление прошло во дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске.

Этот концерт стал для артистки первой встречей с публикой после громкого скандала и волны критики. Завершая выступление, Долина обратилась к зрителям со словами благодарности.

«Ваша поддержка, правда, меня очень вдохновляет и даёт мне надежду, а без надежды мы не можем жить. Сегодняшняя встреча была для меня очень знаковой», — сказала певица со сцены.