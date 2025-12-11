Долина расплакалась на своём первом выступлении после суда из-за квартиры
Лариса Долина. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Лариса Долина расплакалась во время своего первого сольного концерта после публичного заявления о судебной тяжбе из-за квартиры. Выступление прошло во дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске.
Этот концерт стал для артистки первой встречей с публикой после громкого скандала и волны критики. Завершая выступление, Долина обратилась к зрителям со словами благодарности.
«Ваша поддержка, правда, меня очень вдохновляет и даёт мне надежду, а без надежды мы не можем жить. Сегодняшняя встреча была для меня очень знаковой», — сказала певица со сцены.
Эта встреча с публикой состоялась на фоне длящегося скандала. В прошлом году Лариса Долина была признана потерпевшей в деле о мошенничестве: аферисты принудили её продать квартиру в Хамовниках и перевести им 130 миллионов рублей. Суд вернул ей жильё, оставив покупательницу Полину Лурье без денег и имущества, что вызвало волну критики. Под её давлением певица обязалась вернуть Лурье 112 миллионов. Позже выяснилось, что та самая квартира была продана Долиной по цене ниже кадастровой.
