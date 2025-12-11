«Вы ко мне неравнодушны»: Долина поблагодарила фанатов за поддержку
Долина на концерте в Наро-Фоминске поблагодарила фанатов за поддержку
Лариса Долина. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Народная артистка России Лариса Долина поблагодарила зрителей за верность и поддержку. Сейчас певица даёт концерт в доме культуры «Звезда» в Наро-Фоминске.
«Добрый вечер, дорогие мои друзья! Я бесконечно благодарна вам за то, что вы пришли - значит, вы все еще неравнодушны ко мне и моему творчеству, значит, вы меня поддерживаете. Это совершенно бесценно. Спасибо вам огромное», — сказала она перед началом выступления.
Артистка добавила, что музыка и творчество могут защитить от самых дурных вещей. В программу концерта включены признанные хиты певицы и её новые песни. Как отмечает РИА «Новости», заполненный на 80% зал встретил слова Долиной овациями.
Этот концерт состоялся на фоне продолжающейся скандальной эпопеи, связанной с недвижимостью певицы. Напомним, Лариса Долина была признана потерпевшей в деле о мошенничестве, после того как летом прошлого года аферисты уговорили её продать элитную квартиру в Хамовниках и перевести на их счета 130 миллионов рублей. Мосгорсуд сохранил за ней право собственности на эту квартиру, а покупательница недвижимости Полина Лурье осталась без жилья и денег. Ситуация вызвала мощный резонанс и под давлением общественности Долина обязалась вернуть покупательнице 112 миллионов рублей. Позже выяснилось, что квартира была продана певицей по цене ниже кадастровой стоимости.
