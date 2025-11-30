«Невыносимо смотреть»: Пригожин дал совет Долиной из-за «публичной порки»

Народная артистка России Лариса Долина должна публично прокомментировать ситуацию со своей квартирой, заявил продюсер Иосиф Пригожин в беседе с 360.ru. По его словам, всем сторонам конфликта стоит совместно высказать свои позиции в прямом эфире, пригласив для объективности независимых юристов.

«Я бы вообще пошёл к Малахову, пригласил Ларису Долину и эту девушку, которая пострадала. Потом пригласил бы двух юристов, сделал эксклюзивную программу, и пусть каждый бы высказал свою позицию, и каждый юрист высказал бы в присутствии этих артистов. Потому что такая публичная порка происходит — невыносимо смотреть», — отметил Пригожин.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации не должно быть пострадавших: как продавец, так и покупатель должны вернуться к исходному положению. При этом виновные должны быть наказаны и компенсировать людям потери. По словам звезды, ему жалко обе стороны конфликта.