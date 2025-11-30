«Невыносимо смотреть»: Пригожин дал совет Долиной из-за «публичной порки»
Пригожин призвал Долину объясниться за скандал с квартирой вместо «публичной порки»
Лариса Долина. Обложка © АГН «Москва» / Чингаев Ярослав
Народная артистка России Лариса Долина должна публично прокомментировать ситуацию со своей квартирой, заявил продюсер Иосиф Пригожин в беседе с 360.ru. По его словам, всем сторонам конфликта стоит совместно высказать свои позиции в прямом эфире, пригласив для объективности независимых юристов.
«Я бы вообще пошёл к Малахову, пригласил Ларису Долину и эту девушку, которая пострадала. Потом пригласил бы двух юристов, сделал эксклюзивную программу, и пусть каждый бы высказал свою позицию, и каждый юрист высказал бы в присутствии этих артистов. Потому что такая публичная порка происходит — невыносимо смотреть», — отметил Пригожин.
Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации не должно быть пострадавших: как продавец, так и покупатель должны вернуться к исходному положению. При этом виновные должны быть наказаны и компенсировать людям потери. По словам звезды, ему жалко обе стороны конфликта.
Напомним, в 2024 году под видом сотрудников ФСБ и банка злоумышленники принудили Долину продать квартиру, переведя 130 миллионов рублей на подставные счета. Однако после длительных разбирательств Мосгорсуд сохранил за ней право собственности на элитную квартиру в Хамовниках, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье. Обвиняемым по резонансному делу вынесли приговор, назначив от четырёх до семи лет лишения свободы. Суд подтвердил право звезды на квартиру, отклонив иск к ней на 112 млн рублей.
На фоне скандала Лариса Долина столкнулась с компанией отмены. Зрители массово сдают билеты на её концерты. За покупательницу квартиры начали заступаться российские звёзды. Сама певица обвинила проплаченных ботов в своей «отмене» после победы в суде.
