Находящуюся в декрете жительницу Казани обязали выплатить Долиной 15 млн рублей
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Жительница Казани, находясь в декрете и испытывая финансовые трудности, продала свою банковскую карту аферистам, которые использовали её для вывода средств со счёта Ларисы Долиной. Об этом сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на судебные документы.
Женщина дистанционно оформила карту, купила новый телефон и SIM-карту, после чего передала всё это мошеннику, получив за это 20 тысяч рублей наличными. Впоследствии адвокаты певицы добились судебного решения о взыскании с владельцев таких счетов утраченных средств.
В результате жительницу Казани обязали выплатить Долиной почти 15 миллионов рублей. Всего по иску фигурируют десять ответчиков, которые должны вернуть около 54 миллионов рублей.
Напомним, в результате мошеннических действий Лариса Долина была вынуждена продать свою квартиру, а 130 миллионов рублей от сделки были переведены на подставные счета. После судебных разбирательств Мосгорсуд сохранил за певицей право собственности на элитное жильё в Хамовниках, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье и отказав в удовлетворении её иска на 112 миллионов рублей. Впоследствии дело было направлено в Верховный суд, однако Долина взяла на себя обязательства по полному возврату суммы Лурье.
