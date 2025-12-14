Путин в Индии
14 декабря, 11:07

Не верю!: Эксперт по лжи уличил Долину во вранье на словах о возвращении миллионов

Профайлер разобрал жесты Ларисы Долиной, после обещания вернуть 112 миллионов

Обложка © VK / Лариса Долина

Эксперт по языку жестов Илья Анищенко считает, что певица Лариса Долина, вероятно, говорила правду, когда заявила, что её заставили отдать деньги. В беседе с «Царьградом» профайлер предположил, что на неё действительно оказывали сильное давление.

Однако, по мнению Анищенко, артистка солгала в другом эпизоде. Он уверен, что её утверждение о физической невозможности прокомментировать ситуацию публично — неправда. Эксперт допускает, что в тот момент с ней уже работали специалисты, а стратегию поведения определяли на высоком уровне. Но ключевой момент неискренности, как считает профайлер, проявился в обещании вернуть деньги.

«Когда она говорит, что «я эти деньги верну в полном объёме» — у неё на несколько секунд дольше закрываются глаза. То есть идёт блокирование визуальной информации, погружение в себя… То есть либо в целом ситуация тяжёлая, и она закрывается от этой ситуации, закрыв глаза. Либо она не уверена, что она вернёт эти деньги. Она не понимает в моменте, где брать эти 112 миллионов, если к ней на концерты никто не ходит теперь. Получается вот такая жёсткая ситуация», — заключил эксперт.
Долина так и не связалась с покупательницей квартиры после обещания вернуть 112 млн

Напомним, ранее злоумышленники принудили Ларису Долину продать квартиру, переведя 130 миллионов рублей на подставные счета. Однако после длительных разбирательств Мосгорсуд сохранил за ней право собственности на элитную квартиру в Хамовниках, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье. По резонансному делу был оглашён приговор подсудимым. Суд признал за артисткой право на квартиру, отказав в удовлетворении иска к ней на сумму 112 миллионов рублей. Впоследствии дело было направлено в Верховный суд, однако Долина взяла на себя обязательства по возвращению Лурье всей суммы.

