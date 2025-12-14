Не верю!: Эксперт по лжи уличил Долину во вранье на словах о возвращении миллионов

Эксперт по языку жестов Илья Анищенко считает, что певица Лариса Долина, вероятно, говорила правду, когда заявила, что её заставили отдать деньги. В беседе с «Царьградом» профайлер предположил, что на неё действительно оказывали сильное давление.

Однако, по мнению Анищенко, артистка солгала в другом эпизоде. Он уверен, что её утверждение о физической невозможности прокомментировать ситуацию публично — неправда. Эксперт допускает, что в тот момент с ней уже работали специалисты, а стратегию поведения определяли на высоком уровне. Но ключевой момент неискренности, как считает профайлер, проявился в обещании вернуть деньги.

«Когда она говорит, что «я эти деньги верну в полном объёме» — у неё на несколько секунд дольше закрываются глаза. То есть идёт блокирование визуальной информации, погружение в себя… То есть либо в целом ситуация тяжёлая, и она закрывается от этой ситуации, закрыв глаза. Либо она не уверена, что она вернёт эти деньги. Она не понимает в моменте, где брать эти 112 миллионов, если к ней на концерты никто не ходит теперь. Получается вот такая жёсткая ситуация», — заключил эксперт.

Напомним, ранее злоумышленники принудили Ларису Долину продать квартиру, переведя 130 миллионов рублей на подставные счета. Однако после длительных разбирательств Мосгорсуд сохранил за ней право собственности на элитную квартиру в Хамовниках, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье. По резонансному делу был оглашён приговор подсудимым. Суд признал за артисткой право на квартиру, отказав в удовлетворении иска к ней на сумму 112 миллионов рублей. Впоследствии дело было направлено в Верховный суд, однако Долина взяла на себя обязательства по возвращению Лурье всей суммы.