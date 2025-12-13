Долина так и не связалась с покупательницей квартиры после обещания вернуть 112 млн
Певица Лариса Долина до сих пор не вышла на связь по поводу возврата средств. Ипсолнительница не связывалась с Полиной Лурье, рассказала адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы покупательницы.
«За все время Долина ни разу со мной не связывалась», — рассказала она АиФ.
Кроме того, Свириденко выразила сомнения в искренности артистки, отметив, что Лариса Долина явилась на эфир только тогда, когда дело приобрело широкую огласку.
Напомним, ранее злоумышленники принудили Ларису Долину продать квартиру, переведя 130 миллионов рублей на подставные счета. Однако после длительных разбирательств Мосгорсуд сохранил за ней право собственности на элитную квартиру в Хамовниках, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье. Обвиняемым по резонансному делу вынесли приговор. Суд подтвердил право звезды на квартиру, отклонив иск к ней на 112 млн рублей. В итоге дело дошло до Верховного суда, однако Долина пообещала вернуть Лурье все деньги.
