Долина так и не связалась с покупательницей квартиры после обещания вернуть 112 млн

Певица Лариса Долина до сих пор не вышла на связь по поводу возврата средств. Ипсолнительница не связывалась с Полиной Лурье, рассказала адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы покупательницы.

«За все время Долина ни разу со мной не связывалась», — рассказала она АиФ.

Кроме того, Свириденко выразила сомнения в искренности артистки, отметив, что Лариса Долина явилась на эфир только тогда, когда дело приобрело широкую огласку.