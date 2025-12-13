Стало известно, кто является владельцем спорной квартиры Долиной. И это не певица

Полина Лурье является владелицей той самой скандальной квартиры, которая ранее принадлежала певице Ларисе Долиной. Об этом стало известно РИА «Новости» из регистрационных сведений объекта недвижимости.

Согласно документам, в настоящее время у квартиры есть только один собственник, который купил её в июне 2024 года по договору купли-продажи. До этого жильё более 19 лет находилось в собственности другого человека.