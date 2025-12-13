Путин в Индии
13 декабря, 06:38

Стало известно, кто является владельцем спорной квартиры Долиной. И это не певица

Лурье является собственницей квартиры, которую продала Долина

Обложка © VK / Лариса Долина

Полина Лурье является владелицей той самой скандальной квартиры, которая ранее принадлежала певице Ларисе Долиной. Об этом стало известно РИА «Новости» из регистрационных сведений объекта недвижимости.

Согласно документам, в настоящее время у квартиры есть только один собственник, который купил её в июне 2024 года по договору купли-продажи. До этого жильё более 19 лет находилось в собственности другого человека.

Захарова: Враги России могут попытаться столкнуть россиян из-за дела Долиной

Напомним, Ларису Долину летом прошлого года аферисты развели на 317 млн рублей. Её уговорили даже продать элитную квартиру в Хамовниках. Но Мосгорсуд аннулировал сделку и сохранил за ней право собственности. А вот покупательница недвижимости Полина Лурье осталась без жилья и денег. Позже Долина предложила вернуть ей 112 миллионов рублей, но частями. Она же хочет отсудить именно квартиру и обратилась с жалобой в Верховный суд. Долину подвергли хейту Никита Джигруда, певица Слава, блогерша Алёна Водонаева. Поклонники Долиной обвинили их в попытке попиариться на чужой беде. В поддержку певицы выступили Григорий Лепс и Иосиф Пригожин.

