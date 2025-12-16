Адвокат Долиной указал на недобросовестность Лурье в Верховном суде

Адвокат Полины Лурье раскрыла содержание возражений стороны Ларисы Долиной по делу о квартире в Верховном суде в Москве. По словам представителя Лурье, суд не применил двустороннюю реституцию и не взыскал 112 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко рассказала, что защита певицы направила возражения накануне рассмотрения дела в Верховном суде. В документе адвокат Долиной согласилась с доводами о том, что суд не применил механизм двусторонней реституции по спорной сделке купли-продажи квартиры.

Свириденко уточнила, что в возражениях сторона Долиной ссылается на публичные заявления певицы, в том числе сделанные в эфире федерального телеканала. Защита указала, что судебное решение не нарушает прав Лурье, поскольку она сохраняет возможность взыскать денежные средства с лиц, причастных к мошенничеству. Кроме того, адвокат Долиной, по словам Свириденко, поставила под сомнение добросовестность покупательницы. Речь идёт о том, что Лурье якобы не запросила у продавца справку из психоневрологического диспансера о состоянии здоровья.

Напомним, Лариса Долина стала жертвой мошенников и продала квартиру, после чего средства от сделки перевели на подставные счета. Общая сумма ущерба составила около 130 миллионов рублей. Мосгорсуд сохранил за певицей право собственности на жильё в Хамовниках и отклонил апелляцию Полины Лурье. Суд также отказал покупательнице во взыскании 112 миллионов рублей. Позднее дело направили в Верховный суд, при этом Долина заявила о готовности полностью вернуть полученные от Лурье деньги.