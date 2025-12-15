Певица Слава захотела подать в суд на Долину из-за срыва сделки по продаже её квартиры

Певица Анастасия Сланевская (Слава) заявила о возможном судебном иске к Ларисе Долиной. В своём личном блоге исполнительница объяснила, что причиной стали финансовые потери из-за срыва сделки по продаже собственной квартиры, которые связаны с громким делом.

Певица Слава заявила, что сделка по продаже её квартиры сорвалась из-за Долиной. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/nastya_slava

По словам Сланевской, потенциальные покупатели отказались от сделки за день до её заключения, сославшись на судебный процесс Долиной против Полины Лурье. В ответ они пояснили, что ждут решения Верховного суда по этому делу и откажутся от приобретения жилья, если орган государственной власти встанет на сторону певицы. Слава возмутилась, что люди теперь боятся покупать квартиры у публичных персон, опасаясь обмана.

«Я не знаю, что мне по этому поводу сказать. Может, мне подать в суд на Ларису Долину? Потому что люди просто боятся покупать квартиру у популярных людей, потому что они думают, что мы их [обманем]», — поделилась певица.

Слава подчеркнула, что всегда действует строго в рамках закона и исправно платит налоги. Она назвала ситуацию с делом Долиной произволом, выразив надежду на справедливое решение Верховного суда. Певица также эмоционально отметила, что успешная продажа квартиры позволила бы ей снизить рабочую нагрузку, отдохнуть и оказать финансовую помощь близким.