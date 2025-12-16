Четыре пастуха замёрзли насмерть в Волгоградской области, ещё один пропал

Четыре пастуха замёрзли насмерть в Палласовском районе Волгоградской области 13 декабря во время бурана, один человек числится пропавшим. Об этом сообщили местные жители информагентству «Высота 102».

«Когда начался буран, около 16.00, чабаны испугались за скотину и отправились на её поиски», — рассказали очевидцы.

Местные жители уточнили, что метель была сильной: скорость ветра достигала 29 метров в секунду, видимость почти полностью отсутствовала. По данным источников, тела четырёх пастухов уже обнаружены. Причиной смерти, скорее всего, стало переохлаждение. Поиски ещё одного мужчины продолжаются, однако снег скрывает следы, что осложняет работу спасателей.

Экстренные службы отметили, что после 16.00 13 декабря на номер 112 поступили десятки звонков от жителей района, потерявших родственников. К настоящему времени удалось найти всех, кроме пастуха. В некоторых населённых пунктах остаются проблемы с электричеством, водой и отоплением.

