Генпрокуратура требует передать в доход государства холдинг КИМП

Генпрокуратура РФ потребовала передать в государственную собственность холдинг КИМП, обвиняя его в многократном завышении цен на продукцию для нужд вооружённых сил. Об этом пишет «Коммерсант».

Под следствием оказались предприятия ООО «10-ГПЗ», ОАО «ОК-Лоза» и ООО «ГПЗ-2 Тверь», выпускающие подшипники для Вооружённых сил Российской Федерации и ведущих оборонных заводов. По версии ведомства, владельцы холдинга Дмитрий Гордица и Алексей Кулешов вместе с аффилированными лицами целенаправленно увеличивали стоимость продукции, извлекая прибыль за счёт оборонного комплекса.

С 2020 по 2025 год предприятия заключили более 300 контрактов на общую сумму свыше 150 миллиардов рублей с такими заводами, как АО «НПК Уралвагонзавод имени Ф. Э. Дзержинского», АО «Курганский машиностроительный завод», АО «Брянский автомобильный завод», несколько бронетанковых ремонтных заводов и АО «Смоленский авиационный завод».

В иске подчёркивается, что акционеры безосновательно увеличивали нормо-часы производства до восьми раз, что искусственно повышало цену товара в 5–10 раз и наносило ущерб государству.

А ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении почти 40 миллионов рублей по государственному оборонному заказу Росгвардии. Отмечается, что руководством строительной компании ООО «Виту проект» и неустановленными должностными лицами ФГКУ «четвёртый центр заказчика-застройщика Росгвардии» были похищены 39,6 млн рублей.