В посольстве РФ прокомментировали возможность ответа на тарифы Мексики

Россия отслеживает рост тарифов в Мексике и их влияние на двусторонние экономические отношения. Об этом сообщили в посольстве РФ в Мехико, пишет газета «Известия».

«Россия традиционно исходит из принципов взаимности и прагматизма и будет принимать решения, исходя из защиты национальных экономических интересов и необходимости сохранения конструктивного диалога с мексиканской стороной», — отметили в диппредставительстве.

В посольстве подчеркнули, что любые действия будут согласованы с задачей сохранения делового сотрудничества. Решения будут приниматься по мере оценки экономических последствий новых тарифов для российских компаний и инвесторов. Мексиканский парламент ранее одобрил повышение пошлин для стран, не имеющих соглашения о свободной торговле с Мексикой, в числе которых оказалась Россия.

Ранее сообщалось, что Швейцария добилась снижения пошлин от США после визита делегации и подарков администрации президента Дональда Трампа. Положительная реакция Белого дома позволила снизить ставки с 39% до 15% на швейцарский экспорт. Взамен Швейцария обязалась обеспечить инвестиции в американскую экономику на сумму 200 миллиардов долларов через частные компании. Источники отмечают, что ключевую роль сыграла встреча с бизнес-лидерами и вручение часов Rolex и именного золотого слитка.