«Бей, беги, замри»: Life.ru выяснил, как побороть три основные реакции и управлять страхом

Страх является не патологией, а базовой эволюционной программой, общей для человека и животных. Доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Вера Борисовна рассказала Life.ru, как справляться с этим чувством.

«Это адаптивный механизм выживания, который проявляется в трёх основных реакциях: «бей» (агрессивная оборона), «беги» (избегание) и «замри» (оцепенение). Эти реакции не включаются одновременно — выбор зависит от контекста и индивидуальных особенностей», — отметила эксперт.

По словам специалиста, важно отличать страх от тревоги: страх всегда имеет конкретный объект, в то время как тревога — это диффузное, нефиксированное состояние.

На физиологическом уровне за реализацию страха отвечает сложная нейросеть, включающая гиппокамп (память и контекст), миндалину (эмоциональный ответ) и префронтальную кору (принятие решений и контроль). Когда эта система перегружается — особенно при ослаблении контроля со стороны префронтальной коры — страх может стать неконтролируемым, приводя к дезадаптивному поведению. Хроническая активация программы страха меняет биохимию мозга, повышая риск развития патологических состояний.

Особую опасность представляет социальная индукция страха — способность эмоции распространяться в группе, порождая коллективные формы тревоги и подчинения. Исторические примеры (нацистская Германия) демонстрируют, как страх может быть инструментом манипуляции, приводящим к дегуманизации и насилию. Процесс часто следует схожим этапам: маркировка «чужих», эмоциональное дистанцирование, делегирование ответственности («мне разрешили») и, наконец, совершение действий, ранее немыслимых для человека.

Практический аспект управления страхом включает в себя освоение алгоритмов саморегуляции. Эффективным методом является сенсорно-аутосуггестивная техника, которую следует отрабатывать заранее, в состоянии спокойствия. При наступлении страха разной интенсивности предлагается фокусироваться на телесных ощущениях (плечи, бёдра, щёки), сочетая это с вербальной формулой: «Я бесстрашный, я не боюсь». Это позволяет выйти из состояния оцепенения и восстановить способность к осознанному действию. Вера Борисовна Доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета

Когда страх становится чрезмерным, фиксированным и несоразмерным угрозе, он может перерасти в фобическое расстройство — уже патологическое состояние, требующее профессиональной помощи. Современное общество характеризуется ростом социальных и специфических фобий, что связано с увеличением неопределённости и информационной нагрузки.

«В конечном счёте, страх — не враг, а инструмент. Его глубокое понимание на стыке нейронаук, психологии и социологии даёт возможность не только управлять индивидуальными реакциями, но и сохранять человечность в условиях внешнего давления», — заключила собеседница Life.ru.

