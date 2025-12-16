Life.ru выяснил, действительно ли «кризис фертильности» наступает в 35 лет

После 35 лет у женщин меняются возможности к зачатию: уменьшается число яйцеклеток, растёт доля циклов без овуляции, а часть фолликулов оказывается неполноценной. Эти процессы называют «кризисом фертильности», рассказала Life.ru к.м.н., доцент, заведующая лабораторией НИЛ здоровья женщины, матери и ребёнка ИМД Пироговского Университета, доцент кафедры акушерства и гинекологии имени академика Г.М. Савельевой ИМД Пироговского Университета Ольга Братчикова.

«Сам термин «фертильность» говорит о возможности женщины к рождению ребёнка. Возраст после 35 лет иногда называют кризисом фертильности, а в специализированной литературе — поздним репродуктивным возрастом. Этому есть целый ряд объяснений. Прежде всего речь идёт о таком понятии как овариальный резерв, т.е. о том количестве фолликулов, которые находятся в яичниках», — отметила эксперт.

По её словам, формирование фолликулов начинается ещё внутриутробно: у плода их закладывается около миллиона, к рождению их становится 1,5–2 миллиона, к первой менструации — 300–400 тысяч. После 35 лет сокращение усиливается, и к 37 годам остаётся примерно 25 тысяч, что отражается на способности к зачатию. Атрезия затрагивает не только созревающие, но и покоящиеся фолликулы.

Для оценки овариального резерва используют уровень антимюллерова гормона (АМГ). Нормальный показатель говорит о достаточном количестве яйцеклеток, но динамику его снижения во времени спрогнозировать сложно. На резервы яичников влияют генетические особенности: если менопауза у матери наступила до 45 лет, у дочери кризис фертильности может наступить раньше. Важно также отмечать воспалительные процессы, операции на яичниках, воздействие токсинов, тяжёлые болезни и химиотерапия.

«Повлиять на процессы старения в яичниках невозможно, методов, позволяющих, увеличить уровень АМГ, сохранить резерв в яичниках на данный момент нет, но в любом случае здоровый образ жизни, правильное питание, физическая нагрузка, в совокупности влияют и на репродуктивное здоровье», — заключила собеседница Life.ru.

А ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России почти не осталось очереди на ЭКО по полису ОМС. За последние пять лет число таких процедур выросло на 27%, а в 2024 году благодаря им на свет появились более 32 тысяч детей. В 2025 году за счёт средств ОМС планируют выполнить свыше 100 тысяч циклов ЭКО. При этом растёт не только доступность, но и эффективность процедуры в клиниках.