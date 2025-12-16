В Боливии из-за наводнения погибли более 20 человек, десятки числятся пропавшими

Число погибших в результате масштабного наводнения в боливийском департаменте Санта-Крос выросло до 20 человек. Как заявил замминистра обороны страны Альфредо Троче, более 20 человек числятся пропавшими без вести. Об этом министр заявил в интервью телеканалу Bolivia TV.

Ожидается, что количество жертв продолжи́т увеличиваться по мере снижения уровня воды и работы спасателей. Власти объявили регион зоной бедствия. Наибольший ущерб стихия нанесла муниципалитету Эль-Торно, где пострадали свыше 600 семей. Причиной катастрофы стали проливные дожди, обрушившиеся на регион 13 декабря и вызвавшие выход из берегов нескольких рек.

Ранее стала известна личность россиянки, погибшей во время наводнения в индонезийском Бали. В день трагедии девушка ехала на мопеде в гости и попыталась преодолеть участок дороги, который уже был частично затоплен. Жертвой стихии стала Ксения Козырина из города Ревда в Свердловской области. Полиция призывает жителей и туристов быть крайне осторожными в условиях непогоды и настоятельно не рекомендует пытаться пересекать затопленные дороги и мосты, подчеркивая, что безопасность должна быть главным приоритетом.