Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 декабря, 02:14

В Боливии из-за наводнения погибли более 20 человек, десятки числятся пропавшими

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

Число погибших в результате масштабного наводнения в боливийском департаменте Санта-Крос выросло до 20 человек. Как заявил замминистра обороны страны Альфредо Троче, более 20 человек числятся пропавшими без вести. Об этом министр заявил в интервью телеканалу Bolivia TV.

Ожидается, что количество жертв продолжи́т увеличиваться по мере снижения уровня воды и работы спасателей. Власти объявили регион зоной бедствия. Наибольший ущерб стихия нанесла муниципалитету Эль-Торно, где пострадали свыше 600 семей. Причиной катастрофы стали проливные дожди, обрушившиеся на регион 13 декабря и вызвавшие выход из берегов нескольких рек.

Южно-Курильск из-за мощнейшего циклона остался без света
Южно-Курильск из-за мощнейшего циклона остался без света

Ранее стала известна личность россиянки, погибшей во время наводнения в индонезийском Бали. В день трагедии девушка ехала на мопеде в гости и попыталась преодолеть участок дороги, который уже был частично затоплен. Жертвой стихии стала Ксения Козырина из города Ревда в Свердловской области. Полиция призывает жителей и туристов быть крайне осторожными в условиях непогоды и настоятельно не рекомендует пытаться пересекать затопленные дороги и мосты, подчеркивая, что безопасность должна быть главным приоритетом.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Боливия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar