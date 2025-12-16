Мужчина, устроивший поджог подстанции на Кубани, признал связь с Киевом

В Новороссийском районе Краснодарского края один из диверсантов, задержанных сотрудниками ФСБ России, рассказал, что действовал по указке украинских спецслужб. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По словам злоумышленника, он получил инструкции через мессенджер от человека, который называл себя сотрудником правоохранительных органов. Он должен был поджечь трансформатор и подготовил для этого бензиновую канистру, молотки и монтировки. Задержанный пояснил, что приехал на объект на автомобиле, сфотографировал и снял на видео трансформатор, после чего отправил материалы своему контактному лицу.

«Осознаю, что это украинские службы», — утверждает диверсант.

Напомним, 15 декабря ФСБ России сообщила о задержании десяти граждан России в пяти регионах страны по подозрению в подготовке диверсий и терактов. Операция по пресечению деятельности состоялась в Республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. Задержанные рассказали, что сначала они стали жертвами телефонных мошенников, оформили кредиты и перевели на так называемые «безопасные счета» значительные суммы — от 300 тысяч до 1,6 миллиона рублей.