Верховный суд 16 декабря рассмотрит жалобу по сделке о продаже квартиры Долиной

Верховный суд России во вторник, 16 декабря, начнёт рассмотрение жалобы Полины Лурье. Она оспаривает судебные решения, которые оставили за певицей Ларисой Долиной квартиру в Хамовниках, проданную ей ранее. Заседание назначено на 15:00. Информация об этом опубликована на портале суда.

Ранее Хамовнический суд Москвы, а затем апелляционная и кассационная инстанции признали сделку купли-продажи недействительной по иску Долиной. Певица заявила, что стала жертвой мошенников и была введена в заблуждение. Адвокат Лурье, в свою очередь, сообщила, что её сторона надеется на восстановление справедливости и возврат квартиры, которая, по их мнению, должна стать домом для Лурье и её детей.

Ранее покупательница предлагала певице мировое соглашение с возвратом прав на недвижимость Долиной и денег — Лурье, но получила отказ. Сторона Долиной направила в Верховной суд свои возражения на жалобу лишь накануне слушаний.

Ранее адвокат Полины Лурье раскрыла содержание возражений стороны Ларисы Долиной по делу о квартире в Верховном суде в Москве. В документе адвокат Долиной согласилась с доводами о том, что суд не применил механизм двусторонней реституции по спорной сделке купли-продажи квартиры. В возражениях сторона Долиной ссылается на публичные заявления певицы, в том числе сделанные в эфире федерального телеканала. Защита указала, что судебное решение не нарушает прав Лурье, поскольку она сохраняет возможность взыскать денежные средства с лиц, причастных к мошенничеству. Кроме того, адвокат Долиной поставила под сомнение добросовестность покупательницы. Речь идёт о том, что Лурье якобы не запросила у продавца справку из психоневрологического диспансера о состоянии здоровья.