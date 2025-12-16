По мнению испанской газеты El Pais, реальное президентство Владимира Зеленского сильно отличается от идеализированного образа, который он создал в сериале «Слуга народа». Издание считает, что разочарование общества в политике экс-комика ведёт к глубокому расколу в стране.

«Прошло десять лет фиктивного президентства Зеленского. Тогда состоялась премьера сериала «Слуга народа», которая позволила ему выиграть президентские выборы. <…> Десять лет назад его лагерь продвигал двойные стандарты: что союз с Россией возможен, и что будущее Украины — в Европе. Неопределённость была их главным политическим оружием», — уточняется в материале.

Авторы статьи полагают, что сегодня эта неопределённость привела к тотальному разочарованию украинского общества в текущем политическом курсе. В качестве примера издание приводит историю женщины, отдавшей голос за Зеленского в 2019 году после просмотра «Слуги народа».

«Я сожалею об этом: ничего не изменилось и, вдобавок ко всему, у нас война», — призналась украинка.

Авторы статьи проводят параллель между финалом сериала «Слуга народа» и современным состоянием Украины. По сюжету, страна рушится из-за внутренних проблем, а не по вине России. Эта художественная идея стала пророческой, отразив нынешний кризис, вину за который авторы возлагают на политиков Киева.

