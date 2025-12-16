Уроженка одной из стран ближнего зарубежья была лишена гражданства Российской Федерации и российского паспорта за оскорбление военнослужащих. Решение приняло Управление по делам миграции УМВД России по Магаданской области. Об этом сообщает региональное УМВД РФ.

В Магаданской области женщину лишили гражданства за оскорбления военных. Видео © Telegram / Полиция Колымы

«В ходе проверки выяснилось, что женщина в одном из мессенджеров допустила неоднократные оскорбительные высказывания в адрес российских военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.

В Управлении по делам миграции уточнили, что женщина является уроженкой одной из стран ближнего зарубежья. Ранее её трижды привлекали к административной ответственности по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации. Несмотря на принятые меры, она продолжила размещать оскорбительные комментарии, а также негативно высказывалась о россиянах в целом.

Сотрудники полиции изъяли у женщины российский паспорт. В УМВД пояснили, что из-за наличия близкого родственника — гражданина Российской Федерации — женщина остаётся в стране уже в статусе иностранной гражданки. В ближайшее время ей необходимо урегулировать своё правовое положение и оформить документы для законного пребывания на территории России.

Ранее сообщалось, что российского военнослужащего, участвующего в специальной военной операции, лишили гражданства из-за ошибки, допущенной много лет назад при оформлении документов. Мужчина получил гражданство после переезда из Казахстана в Саратовскую область и на его основании оформил внутренний и заграничный паспорта. Проблемы возникли после утери паспорта в зоне боевых действий и его последующей замены в 2024 году. Позже выяснилось, что миграционная служба сочла отметку в свидетельстве о рождении ошибочной, суд признал действия МВД незаконными, однако кассация отменила это решение и направила дело на новое рассмотрение.