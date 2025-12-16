Трамп попросил Си Цзиньпина помиловать гонконгского медиамагната Джимми Лая

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой о помиловании оппозиционного медиамагната из Гонконга Джимми Лая (Ли Чжиина). Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе брифинга для прессы в Белом доме.

«Я поговорил с председателем Си об этом и попросил рассмотреть возможность его освобождения. Он нездоров. Он пожилой человек, и он нездоров. Поэтому я высказал эту просьбу. Посмотрим, что будет дальше», — рассказал республиканец.

В понедельник суд Гонконга признал Джимми Лая виновным по всем пунктам обвинения по делу о национальной безопасности. Основателя газеты Apple Daily обвиняют в организации антиправительственных протестов 2019 года, финансовой поддержке протестного движения, связях с политической элитой США и призывах к санкциям. По этому делу ему может грозить пожизненное заключение. Медиамагнат уже был приговорён к пяти годам и девяти месяцам тюрьмы по другому делу, связанному с мошенничеством.

