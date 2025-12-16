Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 декабря, 03:15

Трамп попросил Си Цзиньпина помиловать гонконгского медиамагната Джимми Лая

Обложка © Х / Andres Meneses

Обложка © Х / Andres Meneses

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой о помиловании оппозиционного медиамагната из Гонконга Джимми Лая (Ли Чжиина). Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе брифинга для прессы в Белом доме.

«Я поговорил с председателем Си об этом и попросил рассмотреть возможность его освобождения. Он нездоров. Он пожилой человек, и он нездоров. Поэтому я высказал эту просьбу. Посмотрим, что будет дальше», — рассказал республиканец.

В понедельник суд Гонконга признал Джимми Лая виновным по всем пунктам обвинения по делу о национальной безопасности. Основателя газеты Apple Daily обвиняют в организации антиправительственных протестов 2019 года, финансовой поддержке протестного движения, связях с политической элитой США и призывах к санкциям. По этому делу ему может грозить пожизненное заключение. Медиамагнат уже был приговорён к пяти годам и девяти месяцам тюрьмы по другому делу, связанному с мошенничеством.

Глава МИД ФРГ Вадефуль вздумал надавить на Россию с помощью Китая ради Украины
Глава МИД ФРГ Вадефуль вздумал надавить на Россию с помощью Китая ради Украины

Ранее президент США Дональд Трамп подал судебный иск к британской телерадиокорпорации BBC, обвинив её в клевете и вмешательстве в избирательный процесс. Американский лидер охарактеризовал действия вещателя как направленные на влияние на итоги голосования. В качестве компенсации он требует взыскать с BBC не менее 5 миллиардов долларов и настаивает на рассмотрении дела судом присяжных.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Китай
  • Си Цзиньпин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar