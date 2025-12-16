Жители Кривого Рога заблокировали и столкнули в карьер микроавтобус с сотрудниками украинского ТЦК. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА «Новости».

«В Кривом Роге парни заблокировали двери микроавтобуса ТЦК и столкнули его в карьер вместе с пассажирами», — сказал он.

Лебедев уточнил, что информацию передали жители города. По их словам, сотрудники территориальных центров комплектования стараются передвигаться по Кривому Рогу вместе с полицией. Он пояснил, что горожане пока не готовы применять силу в отношении полицейских, поэтому представители ТЦК ищут сопровождение.

Координатор подполья отметил, что напряжение в городе сохраняется. Источники связывают происходящее с действиями сотрудников ТЦК при проведении мероприятий, связанных с мобилизацией.

Ранее в Николаеве жители выманили из дома и убили сотрудника украинского территориального центра комплектования. О случившемся также сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. Он отмечал, что подобные случаи происходят на Украине регулярно, но власти стараются не предавать их огласке. По его словам, в публичное поле попадают лишь те инциденты, которые невозможно скрыть из-за числа свидетелей.