СМИ сообщили о рекордном числе казней в Саудовской Аравии в 2025 году

Власти Саудовской Аравии в 2025 году привели в исполнение рекордное число смертных приговоров. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на официальные данные.

С начала 2025 года в Саудовской Аравии были казнены 340 человек. По информации AFP, данные основаны на сообщениях министерства внутренних дел Саудовской Аравии и материалах государственного агентства SPA. Большинство казнённых осудили по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков. С начала года за такие преступления казнили 232 человека, что составляет основную часть от общего числа приведённых в исполнение приговоров.

Агентство уточняет, что в понедельник власти сообщили о казни трёх человек в провинции Мекка. Их признали виновными в убийстве. Эти случаи вошли в общую статистику 2025 года.

AFP отмечает, что Саудовская Аравия второй год подряд обновляет собственный максимум по числу смертных приговоров с момента начала системного учёта казней в 1990-х годах. В 2024 году, по данным агентства, в стране казнили 338 человек. Аналитики связывают рост показателей с активной кампанией властей против наркопреступности, возобновлённой в 2023 году после трёхлетнего перерыва.

