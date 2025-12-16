Слово «лабубу» включили в российские словари неологизмов. Об этом сообщила заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена Наталия Козловская, пишет ТАСС.

«Слово «лабубу» впервые зафиксировано в русской речи в 2024 году», — отметила она.

По словам эксперта, слово вошло в очередной выпуск неологического ежегодника за 2024 год, который подготовил Институт лингвистических исследований. Серия «Новое в русской лексике» фиксирует актуальные языковые изменения, и «лабубу» уже заняло там своё место. Козловская уточнила, что норма рода для этого слова пока не установлена.

Профессор добавила, что слово присутствует и в электронном ресурсе «Неолекс». Этот сервис, по её словам, даёт подробные сведения о значении и происхождении новых слов. Лингвисты также относят «лабубу» к словам с неустоявшимся ударением, что характерно для недавних заимствований и имён собственных, перешедших в общеязыковое употребление.

Козловская напомнила, что слово происходит от имени персонажа комикса «Монстры». Героя по имени Лабубу создал гонконгский художник Касинг Лунг в 2015 году. После роста популярности одноимённой игрушки в России слово стало частотным, а в 2025 году в речи появились его производные — «лабубумания» и «лабубуман».

Ранее американский словарь Merriam-Webster назвал словом 2025 года термин «слоп». Редакция словаря объяснила, что этим словом обозначают цифровой контент низкого качества, который часто создают с применением технологий искусственного интеллекта. При этом само слово известно с XVIII века и изначально означало грязь и слякоть. В XIX веке его стали использовать для обозначения отходов, а со временем оно закрепилось как синоним мусора в широком смысле.