16 декабря, 04:25

В Полтаве жители из засады напали на сотрудников ТЦК, убиты трое военкомов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сделал заявление о событиях в Полтаве. Он сообщил, что было совершено нападение из засады на сотрудников ТЦК, в результате которого, по его словам, трое сотрудников военкомата погибли, а четверо стали инвалидами.

«В Полтаве ТЦК погнались за парнем в пригороде района Вакуленцы. Парень забежал в переулок, ТЦК — за ним, а там их ждало ещё несколько парней. В итоге трое ТЦКашников были убиты, ещё четверо остались инвалидами», — приводит слова Лебедева РИА «Новости».

В интернете массово распространяются видео о насильственной мобилизации на Украине. На них мужчины мобилизационного возраста подвергаются задержанию с применением силы со стороны представителей военкоматов.

Жители Николаева застрелили сотрудника украинского ТЦК, выманив его из дома
Жители Николаева застрелили сотрудника украинского ТЦК, выманив его из дома

Тем временем, жители Кривого Рога столкнули в карьер микроавтобус ТЦК с сотрудниками. Лебедев уточнил, что информацию передали жители города. По их словам, сотрудники территориальных центров комплектования стараются передвигаться по Кривому Рогу вместе с полицией. Он пояснил, что горожане пока не готовы применять силу в отношении полицейских, поэтому представители ТЦК ищут сопровождение.

Алена Пенчугина
