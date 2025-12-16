Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сделал заявление о событиях в Полтаве. Он сообщил, что было совершено нападение из засады на сотрудников ТЦК, в результате которого, по его словам, трое сотрудников военкомата погибли, а четверо стали инвалидами.

«В Полтаве ТЦК погнались за парнем в пригороде района Вакуленцы. Парень забежал в переулок, ТЦК — за ним, а там их ждало ещё несколько парней. В итоге трое ТЦКашников были убиты, ещё четверо остались инвалидами», — приводит слова Лебедева РИА «Новости».

В интернете массово распространяются видео о насильственной мобилизации на Украине. На них мужчины мобилизационного возраста подвергаются задержанию с применением силы со стороны представителей военкоматов.

Тем временем, жители Кривого Рога столкнули в карьер микроавтобус ТЦК с сотрудниками. Лебедев уточнил, что информацию передали жители города. По их словам, сотрудники территориальных центров комплектования стараются передвигаться по Кривому Рогу вместе с полицией. Он пояснил, что горожане пока не готовы применять силу в отношении полицейских, поэтому представители ТЦК ищут сопровождение.