ВОЗ определила гонконгский штамм как доминирующий среди вирусов гриппа в России

Гонконгский грипп, штамм вируса А (H3N2), стал доминирующим в России, сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет РИА «Новости».

«На основании сводных данных эпиднадзора за респираторными вирусами в Европейском регионе ВОЗ (ERVISS) можно сделать вывод, что H3N2 также является доминирующим подтипом вируса гриппа в Российской Федерации. Эпидемиологические и вирусологические характеристики сезона гриппа 2025/26 в России соответствуют показателям в других странах Европейского региона», — отметили в организации.

Первые случаи вируса H3N2 были зафиксированы в Гонконге в 1968 году. С середины августа 2025 года по всему миру растёт доля заболеваний, вызванных этим штаммом. В Европе на него приходится 80–90% зарегистрированных случаев гриппа.

По данным российских вирусологов, новый штамм особенно опасен для детей до пяти лет, пожилых старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями сердца, лёгких и почек, а также для беременных женщин. Вирус может вызвать серьёзные осложнения, включая пневмонию, отит и воспаление сердечной мышцы.

Ранее вирусолог Светлана Протасова предупреждала, что инфекция способна спровоцировать обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний, повлиять на развитие плода у беременных, а также представлять повышенный риск для людей с диабетом и бронхиальной астмой. Она рекомендовала усиленные меры профилактики и внимание к симптомам заболевания. Гонконгский грипп часто протекает тяжело и может привести к таким осложнениям, как пневмония, воспаление сердечной мышцы (миокардит) и отит. Заболевание характеризуется классической симптоматикой: острым началом с лихорадкой выше 39°C, сильной интоксикацией, головной и мышечной болью. К концу первых суток обычно присоединяется изнурительный сухой кашель.